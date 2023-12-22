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В США рассказали о подарке для Путина со стороны Вашингтона

Сенатор Уорнер: провал США в финансировании Украины будет подарком Путину

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Росконгресс

Провал США в согласовании дальнейшей помощи Киеву — это подарок для президента России Владимира Путина. Об этом заявил американский сенатор от Вирджинии Марк Уорнер на своей странице в социальной сети X.

«Знаете, у кого будет наилучшее Рождество? У Владимира Путина», — добавил политик.

По его мнению, неспособность Вашингтона продлить помощь Украине будет огромным подарком для всего руководства Российской Федерации. Уорнер подчеркнул, что необходимо добиться этого в 2024 году.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявлял, что западные страны не прислушались к требованиям президента России Владимира Путина по Украине и Североатлантическому альянсу, поэтому теперь они расплачиваются за это.

Также Риттер заявлял, что политикам стран Запада стоит внимательно слушать заявления президента РФ Владимира Путина, чтобы понять позицию российских властей.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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