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В Крыму сообщили, что конфликт на Украине можно завершить за пять дней

Глава Крыма Аксенов заявил, что конфликт на Украине можно завершить за пять дней

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что конфликт на Украине можно завершить за пять дней в случае если страны Запада перестанут предоставлять Киеву военную помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ничего им не светит. В военном плане никакой у них (украинских войск. — «Газета.Ru») перспективы абсолютно нет. Вопрос стоит только в том, когда Запад прекратит спонсировать Украину», — сказал Аксенов.

Ранее сообщалось, что ФСБ выявила сеть из 18 агентов украинских спецслужб в Крыму. По данным службы, сеть действовала под контролем западных кураторов. «Глубоко законспирированная разветвленная агентурная сеть украинских спецслужб» готовила диверсии, теракты и покушения на территории полуострова.

Отмечается, что среди потенциальных целей агентурной сети были глава Крыма Сергей Аксенов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко, а также некоторые блогеры и общественные деятели.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатки по факту подрыва автомобиля бывшего депутата парламента ЛНР Олега Попова в Луганске.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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