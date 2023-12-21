Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал проявлением шизофрении заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о вероятном захвате Крыма Украиной в 2024 году. Об этом пишет РИА Новости.

Умеров в интервью немецкому изданию Bild заявил, что войска Украины уже смогут в 2024 году взять под контроль полуостров, в чем он полностью уверен. По его словам, это является «стратегической целью» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Все это проявление шизофрении. Видимо, министра обороны Украины преследуют галлюцинации и навязчивые бредовые идеи. А значит, пора лечиться», — сказал Гемпель.

Он отметил, что такими заявлениями Умеров дурит голову гражданам Украины и западным спонсорам, пытаясь убедить их в величии армии. Однако, по словам Гемпеля, Россия никогда никому не отдаст Крым, потому что он всегда был ее неотъемлемой исторической частью.

До этого бывший командующий войсками НАТО в Европе и американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис написал, что правительство Украины, вероятно, будет вынуждено отказаться от попыток вернуть под свой контроль Крым и другие утраченные территории.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.