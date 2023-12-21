Израиль не исключил приход к власти Палестинской администрации в Газе после конфликта

Израиль допускает, что после урегулирования палестино-израильского конфликта Палестинская национальная автономия (ПНА) сможет управлять сектором Газа, однако ее нужно реформировать. Об этом заявил глава Совбеза Израиля Цахи Ханегби, его слова приводит газета Times of Israel.

«Израиль не заинтересован в контроле над гражданскими делами в Газе, и там должен быть умеренный палестинский руководящий орган, который пользуется широкой поддержкой и легитимностью… Не нам решать, кто это будет», - заявил Ханегби.

Ханегби также отметил стремление международного сообщества к тому, чтобы ПНА взяла на себя управление делами в секторе Газа после конфликта, однако подчеркнул, что это было бы невозможно без реформ, которые «потребуют большой работы и помощи международного сообщества и соседей по региону».

Глава Совбеза также заявил, что Израиль «готов к этим усилиям».

До этого глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что внешние силы собираются использовать конфликт в секторе Газа для начала большой войны на Ближнем Востоке.

Ранее в США заявили, сколько будет длиться конфликт в секторе Газа.