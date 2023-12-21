Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США указали на способность Путина манипулировать Трампом

Экс-чиновница Белого дома Хилл: Путин знает, как манипулировать Трампом

close
100%
Marcos Brindicci/Reuters

Бывший директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл заявила, что президент России Владимир Путин знает, каким образом можно манипулировать Дональдом Трампом. Ее слова приводит The Guardian.

Хилл предупредила, что Москва может использовать возможную победу Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США в качестве предупреждения, чтобы напугать Украину, Европу и остальной мир.

По ее словам, Владимир Путин, исходя из прошлого опыта общения с Трампом, уверен, что республиканец попробует решить конфликт между Москвой и Киевом в свою пользу.

«Очевидно, что у Путина уже некоторое время есть номер Трампа, он знает, как им манипулировать. Он очень хорошо владеет искусством лести по отношению к Трампу и рассматривает его как актив во многих отношениях», — заявила Хилл.

До этого бывший президент США Дональд Трамп процитировал российского лидера Владимира Путина, объясняя, что нынешний глава Соединенных Штатов Джо Байден является угрозой демократии, так как преследует политических оппонентов в суде.

Ранее Байден не удивился цитированию Трампом слов Путина.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами