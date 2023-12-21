В США указали на способность Путина манипулировать Трампом

Бывший директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл заявила, что президент России Владимир Путин знает, каким образом можно манипулировать Дональдом Трампом. Ее слова приводит The Guardian.

Хилл предупредила, что Москва может использовать возможную победу Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США в качестве предупреждения, чтобы напугать Украину, Европу и остальной мир.

По ее словам, Владимир Путин, исходя из прошлого опыта общения с Трампом, уверен, что республиканец попробует решить конфликт между Москвой и Киевом в свою пользу.

«Очевидно, что у Путина уже некоторое время есть номер Трампа, он знает, как им манипулировать. Он очень хорошо владеет искусством лести по отношению к Трампу и рассматривает его как актив во многих отношениях», — заявила Хилл.

До этого бывший президент США Дональд Трамп процитировал российского лидера Владимира Путина, объясняя, что нынешний глава Соединенных Штатов Джо Байден является угрозой демократии, так как преследует политических оппонентов в суде.

Ранее Байден не удивился цитированию Трампом слов Путина.