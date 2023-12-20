Байден не удивился цитированию Трампом слов Путина

Американский президент Джо Байден не удивился тому, что экс-глава США Дональд Трамп процитировал российского лидера Владимира Путина. Об этом со ссылкой на пул Белого дома сообщает РИА Новости.

Выступая на митинге своих сторонников в штате Нью-Гемпшир Трамп привел слова, характеризующие на примере преследования экс-президента США «всю гнилость американской политической системы». При этом бывший глава государства процитировал Путина в присущей ему экспрессивной форме.

В свою очередь, Байден заявил, что в цитировании Трампом Путина нет ничего удивительного, так как российский лидер является «старым приятелем» экс-президента США. По словам Байдена, Трамп вновь поддержал Путина.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост президента США от Республиканской партии и экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи раскритиковал Дональда Трампа за цитирование Владимира Путина о том, что нынешний глава Соединенных Штатов Джо Байден является угрозой демократии, так как преследует политических оппонентов в суде.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.