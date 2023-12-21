Макрон рассказал о провале попыток сдерживания России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Брюссель должен продолжать оказывать помощь Киеву, даже если позиция Вашингтона изменится. Об этом он рассказал в интервью телеканалу France 5.

По его мнению, поддержка Украины является важным вопросом для Европейского союза (ЕС) в 2024 году. Макрон подчеркнул, что ЕС способен помогать Украине независимо от участия США. Он также отметил, что некоторые европейские страны сомневаются в необходимости выделения финансовых средств.

Президент подчеркнул, что на кону стоит европейская безопасность и суверенитет, и способность Европы самостоятельно выбирать свое будущее. Он также признал, что Европа не смогла эффективно сдержать Россию и попытки оказать давление на Москву провалились.

Также Макрон признал, что США и Европа испытывают сомнения относительно будущего Украины. Он отметил: «Мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают испытывать сомнения, также как и американцы».

До этого Макрон заявил о возможности приглашения в 2024 году президента России Владимира Путина во Францию. Макрон сообщил до этого, что готов к возобновлению диалога с Путиным.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.