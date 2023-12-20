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Россия и арабские страны выпустили заявление по Ливии

Россия и арабские страны отвергают военное решение проблем в Ливии

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Suhaib Salem/Reuters

В совместном заявлении, принятом на прошедшей в Марракеше VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС) утверждается, что Россия и арабские страны заявили о недопустимости военного решения проблем в Ливии и выступили за единство и суверенитет этого государства. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что участники совещания высказали свою приверженность единству и суверенитету Ливии, ее территориальной ценности, а также выступили против вмешательства во внутренние дела этой страны.

В заявлении подчеркивается, что РФ и арабские государства отвергают военное решение, поддерживают процесс национального примирения, который проходит под эгидой Президентского совета.

До этого спикер ливийского парламента Агила Салех заявил, что отношения между Ливией и Россией находятся на очень высоком уровне. Он отметил в разговоре, что Москва признает законность органов государственной власти, избранных ливийским народом.

Ранее в стране должны были состояться выборы в 2021 году, но они были отменены из-за отсутствия конституционной базы. Официальная дата проведения выборов не объявлена.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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