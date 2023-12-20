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МИД Эстонии опасается права сильного

Глава МИД Эстонии заявил, что мир может вернуться к праву сильного

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Global Look Press

Мир может вернуться к праву сильного и эпохе империй, если мировому сообществу не удастся реформировать ООН и Международный уголовный суд. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в колонке для газеты The Guardian.

В сломе международного права Цахкна обвиняет Россию.

«[Россия] использовала некоторые из многочисленных недостатков мировой системы, чтобы разрушить, по-видимому, и так неисполняемые нормы и ценности», — пишет Цахкна.

По его мнению, исправить ситуацию возможно, только реформировав Совет Безопасности ООН — должно быть расширено число стран с правом вето, а те, кто пользуются этим правом «недобросовестно», должны будут нести «наказание».

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал об унижении на приеме в 2014 году со стороны администрации США, когда ему пытались навязать американские условия.

Среди указанных условий улучшения отношений между США и Венгрией были требования изменить конституцию, закон о СМИ, церковные правила и другие моменты внутренней политики.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ООН не справляется со своими функциями.

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