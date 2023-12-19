США ведут консультации по резолюции ООН по Газе

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США консультируется в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ведем конструктивные консультации с нашими коллегами в Совете Безопасности с целью урегулирования остающихся вопросов, связанных с резолюцией», — сказал Миллер.

Ранее заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что гуманитарный кризис в секторе Газа является «худшим на свете». Во многих местах на планете наблюдаются «ужасные» страдания людей, но они могут спастись бегством, в то время как из сектора Газа, заявил он, люди уйти не могут.

Он отметил, что ни одна семья в секторе Газа не может планировать свое будущее, и будет еще хуже. По его словам, гуманитарная катастрофа в секторе Газа вступает в новую фазу, когда болезни и голод начинают быть основной причиной «лишений».

17 декабря агентство Reuters, ссылаясь на источники в силовых структурах Египта, сообщало, что Израиль и палестинское движение ХАМАС открыты к обсуждению режима прекращения огня в секторе Газа.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.