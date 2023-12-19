Постпред России при ООН назвал пустым звуком обещания США

Обещания США облегчить санкционные ограничения на Иран остались пустым звуком. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, передает ТАСС.

«Обещания американцев отказаться от политики максимального давления на Тегеран и вернуться в ядерную сделку так и остались пустым звуком», — сказал он.

По мнению Небензи, «ситуация становится только хуже».

До этого Василий Небензя заявлял, что Соединенные Штаты и их союзники практически полностью прекратили борьбу с террористическими группировками «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) и «Аль-Каида» (организация запрещена в России).

Небензя также предупреждал, что Сирию могут втянуть в ближневосточный конфликт между Израилем и Палестиной. По словам постоянного представителя ООН, «тяжелая ситуация на земле в Сирии усугубляется резкой эскалацией» конфликта между Палестиной и Израилем. Он указал, что Сирия, как и некоторые ее соседи по ближневосточному региону, «буквально балансирует на грани втягивания в масштабную конфронтацию».

Ранее США предрекли поражение в конфликте на Ближнем Востоке.