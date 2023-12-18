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Новый пакет антироссийских санкций включает более 140 физлиц и организаций

ЕК: новый пакет санкций против России включает свыше 140 физлиц и организаций

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Европейский союз в рамках 12-го пакета антироссийских санкций внес в черный список еще 140 физических и юридических лиц, передает ТАСС, ссылаясь на Еврокомиссию (ЕК). В официальном журнале ЕС опубликуют их имена и названия..

«Еще более 140 физических и юридических лиц подлежат замораживанию активов», — сказано в заявлении ЕК.

В черный список попали «субъекты российской военной и оборонной промышленности», в том числе «компании военной промышленности и частные военные компании», «игроки из IT-сферы и другие важные экономические субъекты», — говорится в заявлении ЕК.

Меры введены также против тех, кто организовал недавние выборы на территории новых регионов России.

18 декабря стало известно, что Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России.

В соответствующем заявлении говорится, что новые ограничения, в частности, призваны нанести дополнительный удар по способности РФ вести боевые действия. Принятые меры также направлены на то, чтобы затруднить обход антироссийских санкций.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.

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