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В ГД уличили Европу в продолжении финансирования терактов Украины

Кузнецова: Европа не перестает финансировать терроризм Киева

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Пресс-служба «Единой России»

Европейские политики продолжают финансировать террористические акты украинских властей. С таким заявлением вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова выступила на заседании парламентской комиссии по расследованию преступлений Украины против детей, сообщает РИА Новости.

»<…> пока еще не прекращается финансирование Европой <…> террористического режима (Киева)», — сказала она.

Кузнецова обратила внимание, что финансирование работает против граждан европейских стран, которые не могут реализовать из-за этого свои социальные права.

Накануне стало известно о причастности Украины к антироссийской террористической организации. Один из фондов на Украине, созданный местными журналистами для оказания помощи СМИ, собирает средства для легиона «Свобода России» (организация запрещена в России). На сайте организации размещены реквизиты счета для финансовой помощи, принадлежащего благотворительной организации «Фонд 24.02».

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.

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