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В ООН назвали гуманитарный кризис в секторе Газа «худшим на свете»

Замгенсека ООН считает гуманитарный кризис в секторе Газа «худшим на свете»

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Ahmed Zakot/Reuters

Гуманитарный кризис в секторе Газа является «худшим на свете». Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в интервью газете Financial Times.

Во многих местах на планете наблюдаются «ужасные» страдания людей, но они могут спастись бегством, в то время как из сектора Газа, заявил он, люди уйти не могут.

Он отметил, что ни одна семья в секторе Газа не может планировать свое будущее, и будет еще хуже.

По его словам, гуманитарная катастрофа в секторе Газа вступает в новую фазу, когда болезни и голод начинают быть основной причиной «лишений».

17 декабря агентство Reuters, ссылаясь на источники в силовых структурах Египта, сообщало, что Израиль и палестинское движение ХАМАС открыты к обсуждению режима прекращения огня в секторе Газа.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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