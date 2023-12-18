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Болгария назвала решение проблемы с вето Венгрии на членство в Шенгене

Премьер Болгарии назвал решение проблемы с вето Венгрии на членство в Шенгене

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Depositphotos

Если болгарский парламент отменит налог на транзит газа из России по территории Болгарии, то может решиться проблема с вето Венгрии на вступление страны в Шенген. Об этом Nova заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков.

Он отметил, что в прошлом году вето Нидерландов помешало Болгарии войти в зону Шенгена. Кроме того, указал глава правительства, наложить вето на членство Болгарии в Шенгене пригрозила Венгрия.

Денков подчеркнул, что говорил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, что налог не нацелен на Венгрию.

«Вероятно, есть некоторые подозрения. Ими также можно воспользоваться как поводом. Важно исключить этот повод и знать, что с Венгрией у нас не должно быть проблем по Шенгену», — подчеркнул он.

Денков считает, что если Болгария снимет налог на российский газ, то проблемы с Будапештом по поводу вступления Болгарии в Шенген исчезнут.

До этого сообщалось, что канцлер Австрии Карл Нехаммер и министр внутренних дел Герхард Карнер согласились бы, чтобы Румыния и Болгария вошли в Шенген с аэропортами, если обе страны и Европейской комиссия примут ряд требований.

Ранее в Еврокомиссии захотели немедленно принять Румынию и Болгарию в Шенген.

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