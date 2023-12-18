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Фицо заявил, что Запад использует Украину для ослабления России

Премьер Словакии Фицо: Запад использует Украину только для ослабления России

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Reuters

Западные страны используют Украину только для того, чтобы ослабить Россию. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, его цитирует Alo.rs.

Он отметил, что большинство стран Европейского союза являются «одержимыми Украиной и ненавистью к России». С этим Фицо связывает заявления западных государств о возможности нападения Российской Федерации на одну из стран НАТО.

«Украину используют в геополитических целях, чтобы ослабить Россию экономически и на международном уровне», — сказал он.

Фицо назвал Украину «золотым теленком» для компаний, которые занимаются торговлей оружием.

«Боюсь, что во имя этих геополитических целей западные государства будут воевать с Россией до последнего украинского солдата, мы недалеки от этой цели», — добавил президент.

До этого Фицо заявлял, что военный потенциал Украины, несмотря на поддержку Запада, постоянно снижается, как и шансы на достижение желанных результатов на возможных мирных переговорах с Россией.

Ранее британский ветеран заявил, что Украина упустила шанс перехватить инициативу.

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