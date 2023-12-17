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Медведев заявил, что победа в СВО будет для России всенародной

Медведев: победа в спецоперации будет для России всенародной, как и в годы ВОВ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что победа в специальной военной операции (СВО) будет для страны всенародной. Соответствующее заявление он сделал во время пленарного заседания XXI съезда партии, передает ТАСС.

Говоря о том, что граждане РФ сплотились в ответ на все попытки противников Российской Федерации ослабить страну, зампред Совбеза упомянул слова маршала Советского Союза Константина Рокоссовского о том, что «Великая Отечественная война была всенародной, и победа над врагом — тоже была всенародной».

По словам Медведева, такую же всенародную победу Россия «одержит и в этой борьбе».

До этого Медведев заявил, что страны Запада толкают мир к глобальной войне, и только победа РФ в спецоперации гарантирует недопущение мирового конфликта.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

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