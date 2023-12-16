Посол Израиля заявил о готовности страны к продолжительной войне

Экономика Израиля готова к долгим боевым действиям против радикального палестинского движения ХАМАС и их союзников. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

По его словам, сейчас у страны нет другого выхода, как продолжать войну, и она продолжит это делать.

Бен Цви подчеркнул, что экономический вопрос не повлияет на готовность Израиля продолжать боевые действия, у государства нет проблем с ресурсами. При этом дипломат готов признать, что конфликт с ХАМАС станет бременем для госбюджета 2024 года.

Посол заметил, что миллионы долларов уходят на войну, экономисты при этом хотели бы, чтобы эти деньги ушли на другие дела.

Бен Цви пояснил, что оставлять большое количество людей в резерве во время войны «очень сложно», поскольку они не находятся на своих рабочих местах. Он выразил надежду на то, что эту проблему удастся решить, потому что израильская экономика достаточно быстро способна возвращаться к нормальной работе.

В качестве примера «экономического решения» проблемы с нехваткой рабочей силы в связи с мобилизацией дипломат назвал привлечение волонтеров на места граждан, которые находятся на фронте.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.