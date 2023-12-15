Фракция «Новые люди» сообщила о предстоящей встрече с Путиным

Пресс-служба фракции «Новые люди» сообщила о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Встреча всех фракций Государственной думы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоится сегодня», — указали в пресс-службе.

2 февраля 2023 года Владимир Путин проводил встречу с главой фракции партии «Новые люди» в Госдуме Алексеем Нечаевым, на которой парламентарий представил российскому лидеру инициативу по созданию новой промышленной политики.

До этого сообщалось, что депутаты от КПРФ Николай Харитонов и руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев станут кандидатами на выборах президента России в 2024 году.

Источник издания среди «Новых людей» отмечал, что еще одним кандидатом мог бы стать Владислав Даванков, который до этого принимал участие в выборах мэра Москвы, но в партии решили сделать ставку на Нечаева.

Ранее лидер партии «Новые люди» назвал ее отличие от конкурентов.