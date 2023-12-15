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Япония вводит санкции против Москальковой

МИД: Япония вводит санкции против Москальковой, 34 россиян и десятков компаний

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Правительство Японии вводит персональные санкции против уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, замминистра обороны Татьяны Шевцовой и еще 33 россиян. Об этом сообщили на сайте японского МИД.

Помимо людей, Япония также вводит санкции против 43 организаций РФ. Ограничения подразумевают заморозку активов в случае их обнаружения, пояснили в дипведомстве.

В черный список Японии попали «Юнармия», ЧВК «Патриот», Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики им. А. В. Гапонова-Грехова Российской академии наук, входящие в «Роскосмос» НПО им. С.А. Лавочкина и холдинг «Российские космические системы», Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН, Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова и другие.

В общей сложности Япония ввела санкции против 100 российских компаний и организаций.

Тем временем Татьяна Москалькова восстанавливается после успешно проведенной операции на колене. Как рассказали журналистам врачи, ее восстановление проходит нормально, нарушений нет, при этом сохраняется «болезненность» в колене.

Уполномоченный по правам человека в РФ 5 декабря рассказала, что попала в больницу по плановой госпитализации. Причину она поначалу не называла.

Ранее саммит Европейского союза по ошибке приветствовал еще не принятый 12-й пакет санкции против России.

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