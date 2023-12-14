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Грузия получила статус страны — кандидата на вступление в Евросоюз

Евросоюз предоставил Грузии статус страны — кандидата в содружество

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РИА «Новости»

Лидеры и премьер-министры стран — членов Европейского союза (ЕС) решили предоставить Грузии статус государства — кандидата на вступление в региональное содружество. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Он уточнил, что решение было принято в ходе итогового в 2023 году саммита организации. Мероприятие началось 14 декабря и проходит в Брюсселе.

«Евросовет предоставил Грузии статус кандидата», — написал Мишель.

В июне 2022 года в Брюсселе также состоялся саммит регионального содружества, во время которого главы и председатели правительств стран — членов организации предоставили статус государств — кандидатов Украине и Молдавии. При этом Тбилиси отказали в предоставлении аналогичного статуса, сперва потребовав провести реформы и обозначив ряд других условий.

7 сентября текущего года руководитель внешнеполитической службы регионального содружества Жозеп Боррель прибыл в грузинскую столицу, чтобы оценить выполнение властями республики упомянутых требований. Однако по итогам визита дипломат указал, что у Тбилиси осталось еще «немало работы».

Ранее в Сербии назвали условие для вступления в ЕС.

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