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В НАТО заявили, что Украина перестает быть в центре внимания Запада

CNN: в НАТО признали, что Украина уходит из центра внимания Запада

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В НАТО признали, что Украина перестает быть в центре внимания Запада, сообщает телеканал CNN, указав на задержки с согласованием помощи Киеву.

Журналисты предположили, что Евросоюз сможет договориться о продолжении помощи Киеву. Однако украинские и западные чиновники видят, что от Украины устают.

Один из высокопоставленных чиновников Североатлантического альянса, который напрямую работает с Украиной, сообщил телеканалу, что это часть долгосрочной тенденции к худшему и Украина перестает быть в центре внимания Запада.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что взгляды Братиславы и НАТО на военную поддержку Украины не совпадают, однако это не должно отразиться на диалоге с Североатлантическим альянсом.

Агентство Bloomberg сообщало, что визит Зеленского в Соединенные Штаты провалился, поскольку ему не удалось добиться выделения необходимой финансовой помощи.

Ранее политолог объяснил, в каком случае Запад полностью откажется от поддержки Киева.

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