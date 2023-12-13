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В Румынии пообещали поддержать вступление Молдавии и Украины в ЕС

Румыния поддержит решения о переговорах по вступлению в ЕС Молдавии и Украины

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Depositphotos

Румыния поддержит решения о начале переговоров с Молдавией и Украиной об их вступлении в Европейский союз. Об этом сообщила пресс-служба румынского президента, передает РИА Новости.

Формальное решение о начале переговорного процесса по вступлению указанных стран в ЕС будут рассматривать главы государств-членов и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 13–15 декабря. Соответствующее решение должно быть принято единогласно всеми действующими государствами – членами Евросоюза.

Президент Румынии Клаус Йоханнис примет участие в саммите. Политик поддержит вступление Молдавии и Украины в ЕС, поскольку считает, что в этих странах достигнут существенный прогресс с точки зрения реформ, и это необходимо признать в Евросоюзе.

Также румынский президент поддержит предоставление Грузии статуса кандидата и начало переговоров о вступлении в Европейский союз Боснии и Герцеговины.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не позволит Европейскому союзу совершить ужасную ошибку и начать переговоры о вступлении Украины в блок, даже если останется единственным из 27 лидеров стран — членов ЕС.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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