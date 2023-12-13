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Дональд Туск официально приведен к присяге

Дональд Туск официально стал премьер-министром Польши

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Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Дональд Туск официально стал премьер-министром Польши — он был приведен к присяге президентом Анджеем Дудой. Об этом сообщает »Польское агентство печати».

Торжественная церемония присяги проходит в президентском дворце в Варшаве.

Вслед за Туском присягу также должны принять члены вновь сформированного правительства.

Туск пообещал твердо отстаивать интересы своей страны в отношениях с Украиной. Он добавил, что правительство будет твердо защищать польские интересы в отношениях со всеми соседями.

До этого польский сейм проголосовал за доверие правительству Дональда Туска.

За вынесение вотума доверия выступили все оппозиционные фракции сейма, которые на прошедших выборах получили большинство — «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые».

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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