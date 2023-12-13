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Китай предостерег США от вмешательства в выборы на Тайване

В Пекине призвали США прекратить вмешательство в предстоящие выборы на Тайване

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Thomas Peter/Reuters

Официальный представитель канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР Чжу Фэнлянь предостерегла Соединенные Штаты от вмешательства в выборы на Тайване, которые пройдут в январе следующего года. По словам Чжу Фэнлянь, выборы главы администрации являются внутренним делом Китая, сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что вмешательство внешних сил в дела КНР недопустимо.

Она также напомнила, что во время саммита США и КНР в Сан-Франциско Вашингтон взял на себя политические обязательства перед Пекином по тайваньскому вопросу. Кроме того, президент США Джо Байден на встрече подчеркивал, что не поддерживает «независимость Тайваня», подчеркнула представитель госсовета КНР.

«США должны выполнить свои обещания, перестать посылать ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня, а также прекратить вмешиваться в выборы на Тайване», — заявила Чжу Фэнлянь.

До этого Тайвань обвинил Китай в подготовке захвата острова мирным путем через вмешательство в президентские выборы и голосование в законодательные органы власти.

Ранее ЕС призвал Китай воздерживаться от применения силы против Тайваня.

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