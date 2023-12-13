В конгрессе США заявили, что Украина не вернется к «докрымскому» состоянию

Сенатор США Роджер Маршалл, республиканец от штата Канзас, назвал идею возвращения Украины к «докрымскому» состоянию нереалистичной. По его словам, Вашингтону следует сосредоточиться на мирном договоре, чтобы положить конец конфликту между Россией и Украиной, передает The Hill.

«Но идея о том, что Украина вернется к докрымскому состоянию, я просто не думаю, что это вообще реалистично. Я сочувствую Украине. Опять же, вы получите 49 мнений от республиканцев о том, что делать с Украиной. Но вы знаете… эта дискуссия даже не начнется, пока мы не обеспечим безопасность границы», — сказал Маршалл, комментируя выделение помощи Киеву со стороны конгресса США.

По его словам, сенаторы должны договориться о безопасности южных границ страны еще до того, как обсуждать помощь Украине.

9 декабря министр обороны Украины пригрозил планами по захвату Крыма. Он сообщил журналистам, что украинские власти имеют определенные «наработки», касающиеся взятия полуострова под свой контроль в 2024 году.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что у него есть план на 2024 год.