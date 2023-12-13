Генассамблея ООН потребовала немедленно прекратить огонь в секторе Газа

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием немедленно прекратить боевые действия в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным агентства, документ одобрили представители 153 государств. В то же время против принятия резолюции выступили дипломаты из 10 стран, а представители еще 23 держав воздержались от участия в голосовании.

Документ, касающийся текущей ситуации на Ближнем Востоке, был подготовлен Египтом и Мавританией. Его авторы неоднократно указывали на нежелание политизировать резолюцию, называя ее чисто гуманитарным документом.

В резолюции подчеркивается, что Генеральная Ассамблея ООН призывает «немедленно прекратить огонь» в зоне боевых действий и «безоговорочно освободить всех заложников» палестинского движения ХАМАС. Кроме того, Всемирная организация потребовала от сторон конфликта соблюдать международное гуманитарное право и обеспечить безопасность мирных граждан.

При этом, по информации агентства, главный совещательный и представительный орган ООН отказался включить в проект резолюции предложенную США поправку. Речь идет об осуждении атак ХАМАС на еврейское государство, которое поддержали меньше необходимых двух третей участников заседания.

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