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Рада хочет отправить на детектор лжи судей, депутатов и госслужащих

В Раде предложили отправлять на проверку полиграфом судей и депутатов

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Depositphotos

Депутат Верховной рады Федор Вениславский, бывший представитель президента Украины в парламенте предложил отправлять на проверку детектором лжи судей и депутатов, а также государственных служащих. Об этом сообщает РИА Новости.

«Важно обеспечить комплектование всей вертикали органов исполнительной власти высокопрофессиональными и добродетельными кадрами, поставить надежный заслон проникновению и пребыванию на ответственных властных должностях... лиц, которые... могут действовать в ущерб Украине», — утверждает Вениславский.

Согласно законопроекту, предлагается проверять на полиграф, в первую очередь, членов Высшего совета правосудия, судей Верховного суда и генпрокурора. Также, по мнению Вениславского и авторов проекта, через детектор лжи должны проходить премьер-министр и вице-премьеры, главы администраций, руководители силовых органов украинской власти.

До этого депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что украинский парламент принял законопроект о проверке имущества чиновников.

Ранее в Еврокомиссии признали, что странам ЕС сложно убедить граждан помогать Киеву.

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