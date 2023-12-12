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Зеленского предупредили о провале переговоров в Вашингтоне

CNN: Зеленский не добьется нового пакета помощи во время визита в Вашингтон

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Reuters

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для переговоров о новом пакете помощи для его страны не увенчается успехом. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Американская помощь Украине неизбежно иссякает, а переговоры о новой помощи застопорились в конгрессе», — сообщает телеканал.

Представитель республиканской партии по иммиграционной политике сенатор Джеймс Лэнкфорд, заявил, что доводы Зеленского не смогут повлиять на решение американского сената.

Задача украинского лидера осложняется еще и тем, что ВСУ не удалось достигнуть успеха во время контрнаступления, поэтому большинство официальных лиц в Вашингтоне настроены скептически в отношении выделения новой помощи Киеву, сообщил сенатор.

В статье телеканала отмечается, что президент США Джо Байден запросил около $60 млрд новой помощи Украине, что является частью более крупного пакета, который также включает помощь Израилю и средства на повышение безопасности государственных границ.

Прибытие Зеленского на переговоры в Вашингтон объяснили тем, что сейчас наступил критический для Киева момент.

В американском конгрессе уже сообщили, что не намерены рассматривать запрос Белого дома о новом пакете помощи Украине.

Ранее в США назвали позором визит Зеленского в США ради помощи для Украины.

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