Российский боец поставил Усика в один ряд с Мохаммедом Али

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский после победы Александра Усика над Тайсоном Фьюри заявил, что украинца можно поставить в один ряд с Мохаммедом Али, передает «Чемпионат».

«Побив Фьюри, Усик доказал, что его можно ставить на уровень Джорджа Формана, Леннокса Льюиса Мохаммеда Али, Майка Тайсона. Он в этой категории. Хотя рекорд Усика лучше. Они все проигрывали. Но Усик — нет», — сказал Василевский.

Усик в поединке с Фьюри стал абсолютным чемпионом мира.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее Конор Макгрегор выступил за реванш между Усиком и Фьюри.