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В Чехии не исключили вероятность войны Запада с Россией

Глава Генштаба ВС Чехии Ржехка не исключил возможность войны Запада с Россией

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Depositphotos

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карел Ржехка не исключил вероятность войны западных стран с Россией. Его слова передает агентство CTK.

«Война с Россией не является непредставимой, хотя мы оцениваем, что в данный момент она неправдоподобна», — сказал он на проходящей в Праге конференции под названием «Готовы ли к бою?».

По словам Ржехка, конфликт может возникнуть на фоне эскалации напряженности, хотя ее усиления никто и хочет. Как считает глава чешского Генштаба, избежать конфликта можно при помощи устрашения. По его мнению, Россия должна реально видеть, что у Запада есть способности и воля обороняться.

До этого посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник высказывал мнение, что конфликт на Украине завершится переговорами с Западом, а не с Киевом.

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новая встреча советников глав государств по урегулированию кризиса вокруг Украины состоится в Швейцарии в январе 2024 года.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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