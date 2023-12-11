Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карел Ржехка не исключил вероятность войны западных стран с Россией. Его слова передает агентство CTK.

«Война с Россией не является непредставимой, хотя мы оцениваем, что в данный момент она неправдоподобна», — сказал он на проходящей в Праге конференции под названием «Готовы ли к бою?».

По словам Ржехка, конфликт может возникнуть на фоне эскалации напряженности, хотя ее усиления никто и хочет. Как считает глава чешского Генштаба, избежать конфликта можно при помощи устрашения. По его мнению, Россия должна реально видеть, что у Запада есть способности и воля обороняться.

До этого посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник высказывал мнение, что конфликт на Украине завершится переговорами с Западом, а не с Киевом.

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Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».