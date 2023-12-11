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В Венгрии заявили, что решение о переговорах по приему Киева в ЕС не подготовлено

Сийярто заявил, что решение о переговорах о приеме Киева в ЕС не подготовлено

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Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что предложение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз не подготовлено. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Венгерский дипломат отметил, что состоявшаяся встреча в Брюсселе стала первой с февраля 2022 года.

«Теперь, когда мы снова встретились, конечно, говорили о евроинтеграционных амбициях Украины. Сказал коллеге, что это для нас не тактический вопрос, а решение, имеющее историческое значение для будущего всего Евросоюза», — сказал Сийярто.

По его словам, предложение о решении не подготовлено, а Еврокомиссия почти не имеет представления о влиянии членства Украины в ЕС на все сообщество.

«Достаточно задуматься о том, какие неуправляемые проблемы вызвало предыдущее решение Еврокомиссии о транзите зерна или отмене обязательного лицензирования украинских грузовиков. Еврокомиссия не завершила подготовительную работу, которая могла бы гарантировать, что Украина продолжит переговоры о вступлении взаимовыгодным образом», — заявил глава МИД Венгрии.

Сийярто также заявлял, что возможное начало переговоров с Украиной о членстве в Европейском союзе на данным этапе стало бы безответственным.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель заявлял, что министры обороны стран ЕС не смогли договориться о новом транше на военную помощь Киеву.

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте также призвал ЕС договориться о выделении военной поддержки Украине, чтобы избежать «двойной блокировки», в случае отказа США продолжать финансирование Киева.

Ранее Орбан рассказал о возможном замедлении отношений ЕС и Украины.

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