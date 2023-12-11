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Вице-премьер Новак посетит Китай

Вице-премьер Александр Новак посетит Китай с 12 по 16 декабря

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак посетит Китай с 12 по 16 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение кабмина.

В документе указано, что Новак возглавит российскую делегацию, которая будет участвовать в 20-м заседании межправительственной комиссии России и КНР по энергетическому сотрудничеству. Уточняется, что состав делегации будет утвержден самим вице-премьером, а расходы на поездку покроют за счет федерального бюджета.

Предыдущее заседание комиссии прошло в ноябре в режиме видеоконференции. По его итогам Новак заявил, что КНР и РФ продолжают переход на оплату поставок энергоресурсов в национальных валютах.

В Китае с официальным визитом с 21 по 23 ноября также находилась делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным, которого пригласил в КНР председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Ранее вице-премьер Новак поручил мониторить ситуацию с ценообразованием на топливо на заправках в проблемных регионах РФ.

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