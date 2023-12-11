Финансирование Киева со стороны Евросоюза остается заблокированным

Финансирование военной помощи Киеву со стороны стран Евросоюза остается заблокированным. Об этом по итогам Совета министров иностранных дел Евросоюза сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, слова которого передает РИА Новости.

По словам дипломата, он не теряет надежды, что поставки военной помощи Украине будут согласованы на саммите, который состоится 14-15 декабря.

Ранее Боррель заявил, что министры обороны стран Европейского союза не смогли договориться о новом транше на военную помощь Киеву.

11 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что возможное начало переговоров с Украиной о членстве в Европейском союзе на данным этапе стало бы безответственным.

В этот же день исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте призвал Европейский союз договориться о выделении военной поддержки Украине, чтобы избежать «двойной блокировки», в случае отказа Соединенных Штатов продолжать финансирование Киева.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал послать России сигнал касательно поддержки Украины.