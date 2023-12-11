Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ заявили, что ради сверхприбылей США пренебрегают биобезопасностью

Генерал Кириллов: администрация США игнорирует вопросы биобезопасности

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

В список фигурантов военно-биологического досье Минобороны России могут быть внесены лица, оказавшие влияние на ход расследования причин возникновения пандемии COVID-19. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщает ТАСС.

По словам Кириллова, в США игнорируются важнейшие вопросы биологической безопасности.

«Деятельность [сотрудников госорганов, а также медицинских и фармацевтических компаний] наглядно демонстрирует, что американская администрация сознательно игнорирует важнейшие вопросы биобезопасности ради получения сверхприбылей», — в ходе брифинга сказал генерал-лейтенант.

27 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США развернули на постсоветском пространстве масштабную сеть биолабораторий.

16 ноября Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о рисках утраты контроля Украины над биологически опасными объектами.

Ранее Минздрав прокомментировал распространение микоплазменной инфекции в РФ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами