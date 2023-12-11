В Минобороны РФ заявили, что ради сверхприбылей США пренебрегают биобезопасностью

В список фигурантов военно-биологического досье Минобороны России могут быть внесены лица, оказавшие влияние на ход расследования причин возникновения пандемии COVID-19. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщает ТАСС.

По словам Кириллова, в США игнорируются важнейшие вопросы биологической безопасности.

«Деятельность [сотрудников госорганов, а также медицинских и фармацевтических компаний] наглядно демонстрирует, что американская администрация сознательно игнорирует важнейшие вопросы биобезопасности ради получения сверхприбылей», — в ходе брифинга сказал генерал-лейтенант.

27 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США развернули на постсоветском пространстве масштабную сеть биолабораторий.

16 ноября Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о рисках утраты контроля Украины над биологически опасными объектами.

Ранее Минздрав прокомментировал распространение микоплазменной инфекции в РФ.