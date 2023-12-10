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В ООН рассказали, что международные стороны вовлечены в 50% конфликтов

ООН: число конфликтов в мире за последние три года возросло на 20%

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Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Число конфликтов в мире за последние три года возросло на 20%. Об этом заявил президент 77-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН Ксаба Короси, передает РИА Новости.

«За последние три года число конфликтов возросло на 20%. 10-15 лет назад только 14% этих конфликтов отличались серьезной международной вовлеченностью, сейчас международные стороны вовлечены в 50% конфликтов», — заявил Короси.

Он отметил, что ООН необходимо более глубоко анализировать эти конфликты и определять их характеристики.

10 декабря сообщалось, что во время открытия Дохийского форума в Катаре генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что авторитет организации был поставлен под сомнение из-за ее неспособности исполнить резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в секторе Газа. Гутерриш подчеркнул, что не собирается сдаваться и продолжит призывать к установлению перемирия.

Ранее президент Чили призвал реформировать ООН после вето США на резолюцию по Газе.

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