Байден отреагировал на слова Трампа о диктатуре на один день

Президент США Джо Байден перекрестился в ответ на слова бывшего американского президента Дональда Трампа о диктатуре на один день. Об этом сообщает пресс-служба пула Белого дома.

«На днях он сказал, что станет диктатором только во время первого дня. Слава богу, только на один день», — сказал Байден и перекрестился в этот момент.

Американский президент также говорил, что Трамп в своих предвыборных речах говорит о «возмездии» и зовет «вредителями» своих политических оппонентов, а это уже похоже на «отголоски ненависти» из Германии 1930-х годов.

До этого газета The New York Times писала, что в Европе боятся последствий возможной победы бывшего главы Белого дома Дональда Трампа на предстоящих выборах президента в США.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.