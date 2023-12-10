Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байден отреагировал на слова Трампа о диктатуре на один день

Байден перекрестился в ответ на слова Трампа о диктатуре на один день

close
100%
Manuel Balce Ceneta/AP

Президент США Джо Байден перекрестился в ответ на слова бывшего американского президента Дональда Трампа о диктатуре на один день. Об этом сообщает пресс-служба пула Белого дома.

«На днях он сказал, что станет диктатором только во время первого дня. Слава богу, только на один день», — сказал Байден и перекрестился в этот момент.

Американский президент также говорил, что Трамп в своих предвыборных речах говорит о «возмездии» и зовет «вредителями» своих политических оппонентов, а это уже похоже на «отголоски ненависти» из Германии 1930-х годов.

До этого газета The New York Times писала, что в Европе боятся последствий возможной победы бывшего главы Белого дома Дональда Трампа на предстоящих выборах президента в США.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами