Названы дата и место встречи президентов Венесуэлы и Гайаны

Лидеры Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Ирфаан Али проведут личную встречу 14 декабря в Сент-Винсенте и Гренадинах для обсуждения мирного разрешения спора вокруг территории Эссекибо. Об этом сообщает РИА Новости.

В тексте письма премьер-министра Сент-Винсента и Гренадин Ральфа Гонсалвеса отмечается, что Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна СЕЛАК и Карибского сообщества Caricom считают необходимым и желательным содействовать созыву встречи президентов Кооперативной Республики Гайаны и Боливарианской Республики Венесуэлы в Сент-Винсенте и Гренадинах в четверг, 14 декабря 2023 года, в 10 часов утра.

В рамках встречи президенты двух государств обсудят споры между странами.

До этого стало известно, что Венесуэла и Гайана проведут переговоры на высшем уровне по урегулированию территориального конфликта между данными странами.

Во внешнеполитическом ведомстве Венесуэлы подчеркнули, что в ходе обоих разговоров была подтверждена историческая позиция суверенного права Венесуэлы на Гайану-Эссекибо, а также законный характер требований, которые базируются на Женевском соглашении 1966 года.

Ранее США призвали Венесуэлу и Гайану к мирному решению территориального спора.