Украина может лишиться контроля над несколькими своими городами, если украинский президент Владимир Зеленский не запустит мирные переговоры на условиях России. Такое мнение высказал бывший офицер морской пехоты Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

«Если Украина не остановит конфликт прямо сейчас, <…> то РФ заберет Одессу, Николаев, Харьков и Днепропетровск», — полагает он.

По мнению Риттера, Киеву необходимо незамедлительно остановить боестолкновение с российской стороной.

Бывший морпех считает, что текущее положение Украины не позволяет ей диктовать свои условия и заговаривать о возврате утраченных территорий. Российская Федерация фактически победила в этом сражении, а значит излагать условия будет она.

Некоторое время назад Риттер говорил, что РФ перехватила инициативу на фронте и нанесла Украине стратегическое поражение.

Ранее боец ВСУ рассказал о тяжелой ситуации с украинской армией.