Глава Казахстана рассказал о сотрудничестве с США

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана продолжает поддерживать хорошие отношения с Вашингтоном. Заявление было сделано им в интервью для Euronews.

Политик подчеркнул, что, придерживаясь диверсифицированной международной политики, страна одновременно поддерживает «отличные» отношения как с Китаем, так и с партнерами в Центральной и Западной Европе, а с США находится в стратегическом партнерстве, так же, как и с Россией. Токаев отметил, что такая политика соответствует «географическому положению Казахстана, который является девятой по величине страной мира».

Казахстан входит в ОДКБ, ШОС, ЕАЭС и СНГ. Страны — члены ОДКБ придерживаются обязательства не допускать размещения контингентов третьих стран без согласования со своими союзниками.

29 ноября МИД Казахстана заявил, что укрепление связей с Западом помогает Астане отстаивать независимость.

Ранее в МИД РФ предупредили, что США пытаются расширить влияние в Казахстане на программы подготовки миротворцев.