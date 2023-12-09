Эрдоган жестко раскритиковал США за вето на резолюции ООН по Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал США за вето, наложенное на резолюцию ООН по Газе. Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet.

«К сожалению, в Совете безопасности ООН из-за одного постоянного члена — США — была отклонена резолюция о прекращении огня. Мы говорим, что справедливый мир возможен, но он невозможен с США», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер выразил мнение о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН, назвав его обязательным условием. «Мы продолжим повышать голос за матерей из Газы», — заявил Эрдоган.

По мнению Эрдогана, сегодня ООН превратилась в совет по защите и вооружению Израиля.

«Мы противники угнетателя, кем бы он ни был, мы покровители угнетенных. Те, кто сегодня поддерживает террористические акты Израиля, завтра не найдут человеческих лиц. В такой трагический период с точки зрения прав человека Турция продолжает предпринимать активные шаги [для прекращения огня]», — сказал Эрдоган.

8 декабря сообщалось, что Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «мясником Газы».

6 декабря Эрдоган предрек суд человечества над Израилем.

Ранее Эрдоган раскрыл отношение США к ХАМАС.