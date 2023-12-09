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Эрдоган жестко раскритиковал США за вето на резолюции ООН по Газе

Эрдоган призвал к реформированию ООН после вето США на резолюцию СБ ООН по Газе

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Liesa Johannssen/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал США за вето, наложенное на резолюцию ООН по Газе. Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet.

«К сожалению, в Совете безопасности ООН из-за одного постоянного члена — США — была отклонена резолюция о прекращении огня. Мы говорим, что справедливый мир возможен, но он невозможен с США», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер выразил мнение о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН, назвав его обязательным условием. «Мы продолжим повышать голос за матерей из Газы», — заявил Эрдоган.

По мнению Эрдогана, сегодня ООН превратилась в совет по защите и вооружению Израиля.

«Мы противники угнетателя, кем бы он ни был, мы покровители угнетенных. Те, кто сегодня поддерживает террористические акты Израиля, завтра не найдут человеческих лиц. В такой трагический период с точки зрения прав человека Турция продолжает предпринимать активные шаги [для прекращения огня]», — сказал Эрдоган.

8 декабря сообщалось, что Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «мясником Газы».

6 декабря Эрдоган предрек суд человечества над Израилем.

Ранее Эрдоган раскрыл отношение США к ХАМАС.

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