Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Турции заявили, что для вступления Швеции в НАТО нужна независимость Палестины

Соратник Эрдогана увязал одобрение вступления Швеции в НАТО с миром в Палестине

close
100%
Francois Lenoir/Reuters

Лидер Партии националистического движения (MHP) Турции Девлет Бахчели заявил, что страна одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО при условии достижения устойчивого мира между Израилем и Палестиной, а также если Тель-Авив выплатит компенсации. Его слова приводит Türkgün.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил, что не может «сделать шаг» по одобрению членства Швеции в НАТО без парламента. Он также сообщал, что около 3 тысяч турецких адвокатов подали иски в Международный уголовной суд против израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Бахчели также напомнил об акциях осквернения корана в Швеции. Он подчеркнул, что для мусульман осквернение их священной книги равнозначно оскорблению их самих.

Он подчеркнул, что, пока не будет признано независимое Палестинское государство в рамках границ на 1967 год со столицей в Восточном Иерусалиме, Турция не поддержит членство Швеции в НАТО.

Бахчели добавил, что тем, кто ожидает членства Швеции в Североатлантическом альянсе, необходимо выполнить эти условия.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами