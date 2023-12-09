В Турции заявили, что для вступления Швеции в НАТО нужна независимость Палестины

Лидер Партии националистического движения (MHP) Турции Девлет Бахчели заявил, что страна одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО при условии достижения устойчивого мира между Израилем и Палестиной, а также если Тель-Авив выплатит компенсации. Его слова приводит Türkgün.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил, что не может «сделать шаг» по одобрению членства Швеции в НАТО без парламента. Он также сообщал, что около 3 тысяч турецких адвокатов подали иски в Международный уголовной суд против израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Бахчели также напомнил об акциях осквернения корана в Швеции. Он подчеркнул, что для мусульман осквернение их священной книги равнозначно оскорблению их самих.

Он подчеркнул, что, пока не будет признано независимое Палестинское государство в рамках границ на 1967 год со столицей в Восточном Иерусалиме, Турция не поддержит членство Швеции в НАТО.



Бахчели добавил, что тем, кто ожидает членства Швеции в Североатлантическом альянсе, необходимо выполнить эти условия.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.