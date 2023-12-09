Президент Венесуэлы Мадуро подписал декреты по Гайане-Эссекибо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал декреты, которые включают спорную с Гайаной территорию Гайаны-Эссекибо в состав Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, одним их декретов Мадуро назначил Алекcиса Родригеса Кабельо единым руководителем нового штата Гайана-Эссекибо. Мадуро также добавил, что в населенном пункте Тумеремо в субботу начнут выдавать венесуэльские удостоверения личности.

Второй подписанный Мадуро декрет учреждает Национальную комиссию высокого уровня защиты Эссекибо в политическом, социальном, экономическом, религиозном аспектах жизни страны.

Третий декрет касается полной политической карты Венесуэлы, которую Мадуро продемонстрировал участникам митинга в честь Дня верности и поддержки плана действий по Эссекибо. Он добавил, что карта должна быть доставлена во все школы, лицеи и дома страны.

До этого газета Stabroek News писала, что главы правительств стран Карибского сообщества (КАРИКОМ) проведут экстренное заседание в пятницу для обсуждения ситуации вокруг спорного региона Эссекибо, который Венесуэла планирует интегрировать в свою территорию.

Ранее США призвали Венесуэлу и Гайану к мирному решению территориального спора.