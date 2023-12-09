Украинский премьер обвинил Кличко в подтоплении в киевском метро

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подтоплении в киевском метро виноваты власти города. Об этом он заявил в социальных сетях.

«Киевский метрополитен имеет двойное стратегическое значение — как транспортная артерия и как бомбоубежище, где находят убежище тысячи людей. Из-за действий или бездействия городских властей возникла угроза затопления и разрушения тоннелей синей ветки столичного метро. Это будет оказывать непосредственное влияние на безопасность киевлян», — заявил Шмыгаль.

Он добавил, что в субботу пройдет заседание государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, в которой также примет участие вице-премьер Александр Кубраков, министр внутренних дел Игорь Клименко, а также начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский. Шмыгаль заявил, что ожидает на этой комиссии также мэра Киева Виталия Кличко.

До этого в офисе мэра Киева Виталия Кличко связали затопление метро Киева с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Ранее в Киеве начало затапливать метро.