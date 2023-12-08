Еврокомиссия выделит €125 млн на гумпомощь Палестине

Еврокомиссия (ЕК) выделит €125 млн в 2024 году на гуманитарную помощь Палестине. Об этом говорится в опубликованном на сайте ЕК заявлении.

«Поскольку гуманитарная ситуация на Ближнем Востоке продолжает ухудшаться, Еврокомиссия выделит 125 миллионов евро на гуманитарную помощь палестинскому народу в 2024 году», — сказано в сообщении.

Отмечается, что данное финансирование будет направлено на поддержку гуманитарных организаций, работающих как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Службы безопасности организации заявил, что в секторе Газе не осталось условий для успешной доставки гуманитарной помощи.

8 декабря специальный борт Ил-76 МЧС России вылетел в город Эль-Ариш в Египте, куда доставит более 20 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции «Наводнение Аль-Акса» и захвата более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название «Железные мечи».

Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа, при этом в анклав перестали поставлять воду, продовольствие, снабжать электричеством и топливом. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» на границе с Египтом только после 20 октября.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. В преддверии операции сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. В центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.