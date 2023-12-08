В МИД России прокомментировали спор между Венесуэлой и Гайаной

Министерство иностранных дел России прокомментировало территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной вокруг региона Эссекибо. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Внимательно следим за ситуацией вокруг района Эссекибо, в том числе с учетом состоявшегося 3 декабря в Венесуэле консультативного референдума относительно статуса данной территории и предпринимаемых по его итогам правовых шагов», — говорится в сообщении.

По мнению Москвы, данный вопрос должен быть урегулирован в добрососедском ключе в соответствии с международным правом и другими соглашениями.

МИД призвал стороны воздерживаться от любых действий, способных разбалансировать ситуацию и нанести взаимный ущерб.

До этого стало известно, что главы правительств стран Карибского сообщества (КАРИКОМ) проведут экстренное заседание в пятницу для обсуждения ситуации вокруг спорного региона Эссекибо, который Венесуэла планирует интегрировать в свою территорию.

Ранее США призвали Венесуэлу и Гайану к мирному решению территориального спора.