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Германия продлит погранконтроль с тремя странами

ФРГ продлит до февраля пограничный контроль с Польшей, Чехией и Швейцарией

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Global Look Press

Руководитель Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что Берлин продлит до февраля работу стационарного пограничного контроля на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией. Об этом сообщает Rheinische Post.

Она подчеркнула, что планирует продлить временный контроль на границах Германии с Польшей, Чехией и Швейцарией минимум на два месяца после 15 декабря.

Первоначально она продлила контроль до декабря, поскольку европейское законодательство предусматривает такой поэтапный подход.

По словам Фезер, подобные меры работают, а борьба с недобросовестным бизнесом контрабандистов, подвергающих жизни людей опасности, успешна.

До этого в Германии сообщили о начале работы стационарного контроля на границах с Польшей, Чехий и Швейцарией, федеральные власти ФРГ приняли соответствующее решение.

По информации СМИ, в ФРГ полиция видит связь с эскалацией на Ближнем Востоке.

Федеральное правительство после долгих колебаний решило ввести стационарный пограничный контроль на других участках границы.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

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