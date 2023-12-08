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Песков рассказал детали, как Путин объявил о выдвижении идти на новый срок

Песков: на церемонии в Кремле Путину рассказали, почему он должен выдвигаться

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности того, как российский лидер Владимир Путин объявил о выдвижении в президенты на церемонии награждения героев России медалью «Золотая звезда» в Кремле.

«После того как церемония завершилась, когда Путин должен был быть приглашен на бокал шампанского к нему обратился Артем Жога. Путин обратил внимание и попросил поближе подойти», — рассказал Песков.

Также он рассказал, что в группе вокруг Путина были и другие награждаемые и родители героев.

«И эта группа, они говорили. Смысл сказанного сводился к предложению Путину выставить свою кандидатуру», — отметил Песков.

По его словам, участники группы кратко рассказали Путину, почему он должен баллотироваться на выборах, почему должен продолжать быть главой российского государства.

8 декабря президент России Владимир Путин объявил о выдвижении в президенты на церемонии награждения героев России медалью «Золотая звезда» в Кремле. На мероприятие были приглашены более 200 военных и гражданских лиц, среди участников — Герои СССР, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия, а также обладатели трех и более орденов Мужества. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее спикер парламента ДНР Артем Жога передал Владимиру Путину просьбу жителей республики баллотироваться на выборах президента.

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