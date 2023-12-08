Политолог: ЕС не сможет поддерживать Украину без США

США вынуждены продолжить финансирование Киева, поскольку Брюссель не сможет заставить страны Евросоюза дальше помогать офису президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому Белый дом и Пентагон перешли к шантажу американских парламентариев. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил американист Дмитрий Дробницкий, комментируя слова министра обороны Соединенных Штатов об отправке детей конгрессменов на фронт.

«Заявления о скором прекращении поддержки Украины — пока еще просто слова. Но если Байдену действительно не удастся выбить финансирование, для ВСУ это станет катастрофой. Именно американцы несли большую часть расходов и были основным поставщиком вооружений. Также Вашингтон занимался организационной работой и собирал технику и снаряды по всему миру», — отметил политолог.

Он добавил, что если США перестанут финансировать Киев, денег у Брюсселя хватит ненадолго. Далее ЕС придется «запускать печатный станок» для дальнейшей поддержки офиса Зеленского, заключил эксперт.

8 декабря журналист Такер Карлсон сообщил, что глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил конгрессменам отправкой их родственников на фронт из-за отказа одобрить выделение новых средств для Украины. Соответствующая публикация размещена на странице Карлсона в социальной сети X.

Ранее в Белом доме рассказали, что должно стать основой переговоров по Украине.