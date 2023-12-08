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В Кремле рассказали, говорил ли Путин об участии в выборах зарубежным коллегам

Песков: Путин не обсуждал участие в выборах президента с зарубежными коллегами

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин не обсуждал с лидерами зарубежных стран планы относительно участия в выборах главы государства, которые должны состояться в марте 2024 года. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

8 декабря действующий российский лидер сообщил, что намерен баллотироваться на предстоящих президентских выборах. О своих планах Путин рассказал в ходе церемонии вручения государственных наград участникам специальной военной операции (СВО) на Украине, приуроченной к празднованию Дня Героя Отечества.

За день до этого Совет Федерации РФ официально назначил дату проведения всеобщего голосования. В соответствии с решением верхней палаты парламента, выборы главы государства состоятся 17 марта 2024 года.

Тогда же председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов рассказал о желании политического объединения выдвинуть Владимира Путина в качестве своего кандидата на президентские выборы. В пресс-службе парламентской фракции партии подтвердили «Газете.Ru», что подобное решение действительно было принято.

Ранее в ЦИК РФ сообщили, когда будет принято решение о проведении выборов главы государства в новых регионах страны.

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